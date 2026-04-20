Ростовская компания, связанная с букмекерским брендом «Бетсити», заработала 3,3 млрд рублей

ООО «БЕТСИТИ», зарегистрированное в Ростове-на-Дону, по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 3,3 млрд руб. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомился «Ъ-Ростов» .

При этом выручка компании остается на минимальном уровне: в 2025 году она составила 14,9 млн руб. против 13,4 млн руб. годом ранее. Прибыль от продаж не превышает 11 млн руб. Согласно отчетности, ключевым источником дохода выступают поступления от участия в других организациях. В 2025 году такие доходы превысили 3,2 млрд руб., также фиксируются процентные и прочие доходы. В предыдущем году значительный вклад в финансовый результат обеспечили прочие доходы, превысившие 8 млрд руб.

Активы компании по итогам 2025 года выросли до 1,23 млрд руб. против 171 млн руб. годом ранее. Основная их часть приходится на краткосрочные финансовые вложения, которые превысили 1,1 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 1,23 млрд руб. и сформирован преимущественно за счет накопленной прибыли. Долговая нагрузка остается минимальной: кредиторская задолженность снизилась до 5 млн руб.

ООО «БЕТСИТИ» формально работает в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности, однако владеет товарными знаками и доменами, связанными с брендом «Бетсити», известным на рынке букмекерских услуг. В структуре собственников присутствуют юридические лица и инвестиционные фонды. Среднесписочная численность сотрудников по итогам 2025 года составляет один человек .

Как следует из анализа данных СПАРК, подобная структура финансовых показателей характерна для компаний, аккумулирующих доходы от участия в других активах, где основная прибыль формируется за счет дивидендов или иных финансовых операций, а не за счет выручки от основной деятельности.

Валерий Климов