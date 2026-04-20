И в третий раз — пять лет

В столичном суде прошли прения по уголовному делу бывшего замначальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, за сумму, эквивалентную почти $1,5 млн, он пообещал добиться прекращения уголовного преследования бывшего зампреда правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, обвиняемого в многомиллиардных хищениях. Гособвинение просит назначить экс-силовику пять лет. Это уже пятый процесс по его делу, ранее его оправдывали, но каждый раз дело возвращалось на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Пресненском райсуде столицы прошли прения по уголовному делу полковника полиции Адама Яхутля. Ему вменяют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Гособвинитель, выступая в прениях, заявила, что вина господина Яхутля полностью доказана, и просила назначить ему пять лет колонии, а также лишить его звания полковника и на три года запретить занимать должности на государственной службе. По ходу двух прошлых процессов, которые дошли до приговора, полковнику запрашивали такой же срок, однако без дополнительного наказания.

Уголовное дело в отношении полицейского ГСУ СКР по Москве возбудило в августе 2018 года — изначально по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ), позже обвинение переквалифицировали. Заявителем по делу является предприниматель Дмитрий Ганелин. По версии следствия, в 2015 году господин Ганелин обратился к полковнику Яхутлю с просьбой добиться прекращения уголовного преследования своего знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева по делу о хищении нескольких десятков миллиардов рублей.

По словам заявителя, он дважды передавал полковнику денежные средства: сначала $1 млн, а затем еще 20 млн руб. (по тогдашнему курсу — около полумиллиона долларов).

Офицер якобы говорил, что решит вопрос с уголовным делом через знакомого генерала. Однако, поскольку полицейский своих обязательств не выполнил, бизнесмен решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Офицер свою вину не признает. Адвокат подсудимого Олег Клименко, в свою очередь, в прениях просил своего подзащитного оправдать. Дмитрия Ганелина он потребовал лишить статуса потерпевшего, так как изначально тот сам проходил по уголовному делу в качестве взяткодателя и не может признаваться потерпевшим и претендовать на возмещение якобы переданных ценностей. Также адвокат Клименко указал, что факт передачи денежных средств его подзащитному не подтверждается доказательствами и показаниями свидетелей, что само по себе свидетельствует об отсутствии события преступления, как и было установлено судом в ходе предыдущих процессов. По мнению адвоката, у Дмитрия Ганелина был мотив для оговора господина Яхутля — стремление не возвращать бывшему заместителю председателя правления Мособлбанка Дмитрию Васильеву $2 млн, полученных за оказание юридических услуг по прекращению уголовного дела.

Сейчас суд рассматривает это уголовное дело в пятый раз.

До этого полковник был дважды оправдан, также два раза дело возвращали на доследование. По мнению адвоката господина Яхутля, сторона обвинения не смогла предоставить никаких новых доказательств по сравнению с судебными процессами, в результате которых его подзащитный был оправдан.

Ефим Брянцев