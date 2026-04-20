Ирландия будет выплатами «мотивировать» украинских мигрантов вернуться на родину

Украинцам, прибывшим после 2022 года в Ирландию, будет сделано «щедрое предложение» вернуться домой, сообщил ирландский заместитель министра юстиции, внутренних дел и миграции Колм Брофи. Его слова передает The Times.

Заместитель министра юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Колм Брофи

Фото: МИД Ирландии Заместитель министра юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Колм Брофи

Фото: МИД Ирландии

По словам господина Брофи, в течение года будут закрыты все контракты по предоставлению жилья украинским мигрантам. «Мы хотим это закончить… Потому что ни одна другая страна ЕС такой помощи не оказывает»,— цитирует газета слова заместителя министра.

Как отметил господин Брофи, мера коснется 16 тыс. человек. Они должны будут вернуться на родину. Всем им предоставят «щедрую» финансовую помощь. В настоящее время в стране действует правило, в соответствии с которым беженцы могут получить €2,5 тыс. на человека или €10 тыс. на семью в случае возвращения на родину.

С февраля 2022 года в Ирландию приехало около 125 тыс. украинских беженцев. С июля 2022 по март 2025 года власти выплатили за размещение беженцев €438 млн.

Николай Зубов