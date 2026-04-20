Цены в Новгородской области за месяц выросли на 0,6%
В Новгородской области в марте потребительские цены увеличились на 0,6% по сравнению с февралем. При этом годовой уровень инфляции остался без изменений и составил 7,1%, сообщили в региональном подразделении Банка России со ссылкой на данные Росстата. Среди продуктов наиболее заметно подорожали яйца — рост цен связан с увеличением затрат производителей и ретейлеров на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и логистику.
В то же время отмечено снижение цен на чай, что частично объясняется акционными предложениями в торговых сетях.
Кроме того, в марте выросла стоимость услуг пассажирского транспорта. Это произошло на фоне индексации железнодорожных тарифов.