Цены в Новгородской области за месяц выросли на 0,6%

В Новгородской области в марте потребительские цены увеличились на 0,6% по сравнению с февралем. При этом годовой уровень инфляции остался без изменений и составил 7,1%, сообщили в региональном подразделении Банка России со ссылкой на данные Росстата. Среди продуктов наиболее заметно подорожали яйца — рост цен связан с увеличением затрат производителей и ретейлеров на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования и логистику.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В то же время отмечено снижение цен на чай, что частично объясняется акционными предложениями в торговых сетях.

Кроме того, в марте выросла стоимость услуг пассажирского транспорта. Это произошло на фоне индексации железнодорожных тарифов.

Матвей Николаев