Deadline: Барак и Мишель Обама не продлят контракт с Netflix в конце 2026 года

Продюсерская компания 44-го президента США Барака Обамы и его жены Мишель Обамы Higher Ground не будет продлевать контракт с Netflix после восьми лет совместной работы. Срок действия соглашения истекает в конце этого года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на источники.

Фото: Jae C. Hong / AP

По словам собеседников издания, после истечения срока контракта компания будет работать в статусе независимой. Об этом сам Барак Обама сказал в выпуске программы HistoryTalks телеканала History Channel в Филадельфии, отмечает Deadline. «Мы сотрудничали с Netflix. Сейчас мы находимся в процессе перехода к более независимому (будущему), где мы сможем работать со множеством разных студий»,— сказал бывший президент США.

Барак и Мишель Обама основали свою компанию в 2018 году. В этом же году они заключили эксклюзивный контракт с Netflix. В 2024 году Higher Ground перешла к соглашению о первоочередном праве показа с этим стриминговым сервисом. Как отмечает Deadline, Higher Ground уже тестировала модель продажи проектов всем желающим, одновременно работая над ними через HBO, Apple, Amazon, Disney, 20th Century Studios и другие корпорации.

За время сотрудничества с Netflix Higher Ground спродюсировала оскароносный документальный фильм «Американская фабрика», топ-8 в списке самых популярных англоязычных фильмов сервиса «Оставь мир позади», «Отцовство» с Кевином Хартом, «Стоимость» с Майклом Китоном и другие проекты.

Фотогалерея

«Ни Америке, ни России не нужна гонка ядерных вооружений»

Визит 44-го президента США в Россию состоялся спустя полгода после его инаугурации. Перед этим он успел посетить Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Чехию, Турцию, Ирак, Мексику, Тринидад и Тобаго, Саудовскую Аравию и Египет
На фото: Барак Обама и Дмитрий Медведев, избранный президентом России в марте 2008 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Рабочая программа началась с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В этой поездке Барака Обаму сопровождали жена Мишель и обе дочери — 11-летняя Малия и 7-летняя Саша

До начала переговоров в узком составе состоялось приветственное чаепитие, в котором приняли участие жены президентов — Светлана Медведева и Мишель Обама, а также их дети. После этого лидеры России и США отправились на переговоры, а их семьи — на экскурсию в Оружейную палату и прогулку по Кремлю

Итогом переговоров стало подписание пакета документов, в том числе соглашения о транзите в Афганистан через территорию России военных грузов, техники и личного состава вооруженных сил США. В вопросах же сокращения стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны стороны фактически остались на своих позициях, хотя и преподнесли это как успех: оба обещанных совместных документа по СНВ и ПРО были торжественно подписаны
На фото (слева направо): президенты России и США Барак Обама и Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Вечером 6 июля Барак и Мишель Обама приехали в подмосковную резиденцию российского президента «Горки», где состоялся неформальный ужин в их честь, после которого супружеские пары вместе прогулялись

Дмитрий Медведев показывает Бараку Обаме свой рабочий кабинет в загородной резиденции

Не обошлось и без инцидентов. 7 июля российские спецслужбы задержали мужчину с фальшивым удостоверением дипломатического работника посольства Нигерии, который хотел проникнуть в отель на Тверской, где остановился Барак Обама. Злоумышленник пытался присоединиться к охране американского президента
На фото: Барак Обама с женой Мишель в подмосковной резиденции российского президента

Второй день визита Барака Обамы (слева) начался с совместного завтрака с премьер-министром РФ Владимиром Путиным (справа) в его загородной резиденции Ново-Огарево. Встреча продолжалась почти два с половиной часа вместо запланированного часа. «С вашим именем мы связываем надежду на развитие двусторонних отношений»,— сказал глава российского правительства в начале беседы, добавив, что очень рад возможности познакомиться с президентом США

На завтраке в русском стиле, где подавали копченую белугу с оладьями и мармеладом из клюквы, яйцо с черной икрой и сметаной, а также пельмени из перепелки, Барак Обама (слева) обещал в ближайшие недели окончательно сформулировать позицию администрации США насчет системы ПРО в Восточной Европе и при этом больше, чем раньше, учитывать позицию России. «Я призвал к "перезагрузке" в отношениях между Соединенными Штатами и Россией... Ни Америке, ни России, никому из нас не нужна гонка ядерных вооружений»,— заявлял президент США. Впрочем, по словам участников встречи, разговор больше шел на философские темы

По графику президент США должен был принять участие в торжественном вручении дипломов выпускникам Российской экономической школы, однако Барак Обама задержался, поэтому церемонию ректор вуза Сергей Гуриев (слева; внесен в реестр иностранных агентов) и председатель совета директоров РЭШ Максим Бойко (справа) начали без него. Когда американский лидер все-таки приехал, гости встретили его бурными аплодисментами. Господин Обама вручил диплом магистра экономики лучшей выпускнице школы 2009 года Оксане Сытновой

Вторая встреча президентов проходила уже в неформальной обстановке: сначала Дмитрий Медведев (справа) провел для американского коллеги экскурсию по Кремлю, показав ему соборы, Царь-пушку и Царь-колокол

Как рассказывала пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, беседа лидеров тет-а-тет прошла в доверительном ключе и заняла в два раза больше времени, чем было запланировано. На ней Дмитрий Медведев и Барак Обама продолжили обсуждение договоренностей, достигнутых днем ранее. Также они говорили о сотрудничестве в энергетической сфере

После переговоров президенты встретились со своими женами, осмотрели Большой Кремлевский дворец и прошли на прием, который был дан в честь высокопоставленных гостей. Как стало известно журналистам, меню праздничного обеда состояло из борща, салата из крабов, бефстроганова и других блюд преимущественно русской кухни

Вечером 7 июля в отеле Ritz-Carlton Барак Обама встретился с представителями российских оппозиционных партий. В числе приглашенных участников были Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко»), Леонид Гозман («Правое дело»; внесен в реестр иностранных агентов), Борис Немцов («Солидарность») и другие

Пока президент США находился в Москве, Дмитрий Медведев подарил ему копии писем из переписки Александра II и Авраама Линкольна и ряд других исторических документов. В свою очередь, Барак Обама презентовал российскому лидеру фотоотчет о его поездке в Пермь в качестве сенатора в 2005 году

В Москве жена американского президента Мишель Обама посетила Свято-Димитриевское сестричество. Там она встретилась с воспитанниками детских домов, которые спели ей песни, прочитали стихи на русском и английском языках. Сестры милосердия подарили первой леди США матрешку. Госпожа Обама, в свою очередь, призналась, что как раз собиралась обзавестись подобным сувениром из России

8 июля американский президент улетел в Италию для участия в саммите G8. Туда же отправился и Дмитрий Медведев

Визит 44-го президента США в Россию состоялся спустя полгода после его инаугурации. Перед этим он успел посетить Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Чехию, Турцию, Ирак, Мексику, Тринидад и Тобаго, Саудовскую Аравию и Египет
На фото: Барак Обама и Дмитрий Медведев, избранный президентом России в марте 2008 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Рабочая программа началась с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В этой поездке Барака Обаму сопровождали жена Мишель и обе дочери — 11-летняя Малия и 7-летняя Саша

Фото: Jim Young / Reuters

До начала переговоров в узком составе состоялось приветственное чаепитие, в котором приняли участие жены президентов — Светлана Медведева и Мишель Обама, а также их дети. После этого лидеры России и США отправились на переговоры, а их семьи — на экскурсию в Оружейную палату и прогулку по Кремлю

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Итогом переговоров стало подписание пакета документов, в том числе соглашения о транзите в Афганистан через территорию России военных грузов, техники и личного состава вооруженных сил США. В вопросах же сокращения стратегических наступательных вооружений и противоракетной обороны стороны фактически остались на своих позициях, хотя и преподнесли это как успех: оба обещанных совместных документа по СНВ и ПРО были торжественно подписаны
На фото (слева направо): президенты России и США Барак Обама и Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Вечером 6 июля Барак и Мишель Обама приехали в подмосковную резиденцию российского президента «Горки», где состоялся неформальный ужин в их честь, после которого супружеские пары вместе прогулялись

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Дмитрий Медведев показывает Бараку Обаме свой рабочий кабинет в загородной резиденции

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

Не обошлось и без инцидентов. 7 июля российские спецслужбы задержали мужчину с фальшивым удостоверением дипломатического работника посольства Нигерии, который хотел проникнуть в отель на Тверской, где остановился Барак Обама. Злоумышленник пытался присоединиться к охране американского президента
На фото: Барак Обама с женой Мишель в подмосковной резиденции российского президента

Фото: Михаил Климентьев / РИА НОВОСТИ

Второй день визита Барака Обамы (слева) начался с совместного завтрака с премьер-министром РФ Владимиром Путиным (справа) в его загородной резиденции Ново-Огарево. Встреча продолжалась почти два с половиной часа вместо запланированного часа. «С вашим именем мы связываем надежду на развитие двусторонних отношений»,— сказал глава российского правительства в начале беседы, добавив, что очень рад возможности познакомиться с президентом США

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На завтраке в русском стиле, где подавали копченую белугу с оладьями и мармеладом из клюквы, яйцо с черной икрой и сметаной, а также пельмени из перепелки, Барак Обама (слева) обещал в ближайшие недели окончательно сформулировать позицию администрации США насчет системы ПРО в Восточной Европе и при этом больше, чем раньше, учитывать позицию России. «Я призвал к "перезагрузке" в отношениях между Соединенными Штатами и Россией... Ни Америке, ни России, никому из нас не нужна гонка ядерных вооружений»,— заявлял президент США. Впрочем, по словам участников встречи, разговор больше шел на философские темы

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

По графику президент США должен был принять участие в торжественном вручении дипломов выпускникам Российской экономической школы, однако Барак Обама задержался, поэтому церемонию ректор вуза Сергей Гуриев (слева; внесен в реестр иностранных агентов) и председатель совета директоров РЭШ Максим Бойко (справа) начали без него. Когда американский лидер все-таки приехал, гости встретили его бурными аплодисментами. Господин Обама вручил диплом магистра экономики лучшей выпускнице школы 2009 года Оксане Сытновой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вторая встреча президентов проходила уже в неформальной обстановке: сначала Дмитрий Медведев (справа) провел для американского коллеги экскурсию по Кремлю, показав ему соборы, Царь-пушку и Царь-колокол

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Как рассказывала пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, беседа лидеров тет-а-тет прошла в доверительном ключе и заняла в два раза больше времени, чем было запланировано. На ней Дмитрий Медведев и Барак Обама продолжили обсуждение договоренностей, достигнутых днем ранее. Также они говорили о сотрудничестве в энергетической сфере

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

После переговоров президенты встретились со своими женами, осмотрели Большой Кремлевский дворец и прошли на прием, который был дан в честь высокопоставленных гостей. Как стало известно журналистам, меню праздничного обеда состояло из борща, салата из крабов, бефстроганова и других блюд преимущественно русской кухни

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Вечером 7 июля в отеле Ritz-Carlton Барак Обама встретился с представителями российских оппозиционных партий. В числе приглашенных участников были Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко»), Леонид Гозман («Правое дело»; внесен в реестр иностранных агентов), Борис Немцов («Солидарность») и другие

Фото: Official White House Pete Souza

Пока президент США находился в Москве, Дмитрий Медведев подарил ему копии писем из переписки Александра II и Авраама Линкольна и ряд других исторических документов. В свою очередь, Барак Обама презентовал российскому лидеру фотоотчет о его поездке в Пермь в качестве сенатора в 2005 году

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Москве жена американского президента Мишель Обама посетила Свято-Димитриевское сестричество. Там она встретилась с воспитанниками детских домов, которые спели ей песни, прочитали стихи на русском и английском языках. Сестры милосердия подарили первой леди США матрешку. Госпожа Обама, в свою очередь, призналась, что как раз собиралась обзавестись подобным сувениром из России

Фото: Ivan Sekretarev / AP

8 июля американский президент улетел в Италию для участия в саммите G8. Туда же отправился и Дмитрий Медведев

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

