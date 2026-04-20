Deadline: Барак и Мишель Обама не продлят контракт с Netflix в конце 2026 года

Продюсерская компания 44-го президента США Барака Обамы и его жены Мишель Обамы Higher Ground не будет продлевать контракт с Netflix после восьми лет совместной работы. Срок действия соглашения истекает в конце этого года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мишель и Барак Обама

Фото: Jae C. Hong / AP

По словам собеседников издания, после истечения срока контракта компания будет работать в статусе независимой. Об этом сам Барак Обама сказал в выпуске программы HistoryTalks телеканала History Channel в Филадельфии, отмечает Deadline. «Мы сотрудничали с Netflix. Сейчас мы находимся в процессе перехода к более независимому (будущему), где мы сможем работать со множеством разных студий»,— сказал бывший президент США.

Барак и Мишель Обама основали свою компанию в 2018 году. В этом же году они заключили эксклюзивный контракт с Netflix. В 2024 году Higher Ground перешла к соглашению о первоочередном праве показа с этим стриминговым сервисом. Как отмечает Deadline, Higher Ground уже тестировала модель продажи проектов всем желающим, одновременно работая над ними через HBO, Apple, Amazon, Disney, 20th Century Studios и другие корпорации.

За время сотрудничества с Netflix Higher Ground спродюсировала оскароносный документальный фильм «Американская фабрика», топ-8 в списке самых популярных англоязычных фильмов сервиса «Оставь мир позади», «Отцовство» с Кевином Хартом, «Стоимость» с Майклом Китоном и другие проекты.