В Таганроге убрали свалку в урочище «Пригородное» после проверки прокуратуры

В Таганроге ликвидировали свалочные очаги после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что на территории урочища «Пригородное» разбили незаконные свалки твердых коммунальных отходов. В то же время чиновники, как отмечается в сообщении, меры к ликвидации свалок не принимали. Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании городской администрации устранить нарушения. Сейчас очаги ликвидированы.

Константин Соловьев