Обанкротившийся ростовский перевозчик нефти получил 3,36 млрд рублей прибыли

ООО «Палмали», признанное банкротом, по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 3,36 млрд руб. Это следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Согласно карточке компании, несмотря на зафиксированную прибыль, ее финансовое положение остается отрицательным: чистые активы на конец 2025 года достигли минус 17,9 млрд руб. В отчетности также отмечено отсутствие собственного капитала.

ООО «Палмали» — одна из крупнейших в прошлом судоходных компаний юга России, входившая в международную группу Palmali. Компания специализировалась на перевозке нефти и нефтепродуктов, владела танкерным флотом и работала в акваториях Черного и Каспийского морей.

По состоянию на апрель 2026 года компания находится на финальной стадии прекращения деятельности: конкурсное производство завершено 19 марта 2026 года под руководством конкурсного управляющего Олега Лыкова. Несмотря на более чем 25-летнюю историю и наличие иностранной головной структуры (Palmali Holding Company Limited, Мальта), текущее состояние бизнеса остается критическим: задолженность по налогам превышает 10% стоимости активов, счета блокировались, а суммарный объем исполнительных производств превысил 5 млрд руб.

Среднесписочная численность сотрудников по итогам 2025 года — один человек против более чем 280 несколькими годами ранее. Данные о выручке и расходах за последний отчетный период отсутствуют.

Профиль компании фиксирует значительное число судебных процессов: за последние годы зафиксировано более 340 арбитражных дел, большинство из них завершено.

Как следует из анализа данных СПАРК, зафиксированная прибыль в условиях банкротства, вероятнее всего, связана с разовыми операциями — реализацией имущества или списанием обязательств в рамках расчетов с кредиторами, а не с текущей деятельностью компании.

Роман Лаврухин