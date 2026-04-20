В Астраханской области пропал памятный знак на месте остановки фашистов в 1942 году

В Астраханской области исчез памятный знак в историческом месте Наримановского района. В 4 км от него в 1942 году были остановлены фашисты на подходе к городу, сообщается на странице Музея деревянной архитектуры во ВКонтакте. Табличка располагалась на 35-м км дороги между Астраханью и Наримановом. Ее примерные координаты: 46.628167, 47.855639.

Памятный знак на месте остановки фашистов под Астраханью исчез по неизвестным причинам

Фото: vk.com / architecturemuseum

О причинах пропажи ничего неизвестно. На месте установки знака не осталось даже столбов. Так как табличка стояла посреди степи, видеофиксация не предполагалась. Известно, что установка знака была согласована с Росавтодором.

Знак с подписью «Здесь Красной Армией остановлен враг 16 августа 1942 года» установили в регионе в 2025 году. Перед его появлением над архивами активно потрудились комиссар поискового отряда «Камерад» Сергей Кравченко, а также Елена Серебрянникова и Артур Солдатов. До их исследования считалось, что крайняя точка на востоке, куда дошли немцы после боев в Калмыкии, — это степи в 40-50 км от Астрахани.

Поисковики выяснили, что разведка врага подошла к городу ближе, на расстояние 15 км. «Некий немецкий лейтенант Ойлер и разведчики под его командованием 16 сентября подошли к Джакуевке, а это значит, что до Астрахани оставалось 35 км. Бойцы вермахта обнаружили противотанковый ров, но его группа была в скором времени замечена бойцами 36-го пулеметного батальона РККА. По ней был открыт огонь, завязался короткий бой. Предполагая преследование, Ойлер круто развернулся и на высокой скорости ушел назад в Утту», — сообщил господин Кравченко.

Также члены отряда «Камерад» смогли обнаружить свидетельства о том, что группа немцев под командованием обер-лейтенанта Готлиба отправилась в Астрахань 3 сентября 1942 года. Спустя две недели немецкий отряд подошел к Волге на расстояние 15-20 км. По плану фашистов, Астрахань должна была стать финишной точкой продвижения частей Готлиба на востоке страны.

Марина Окорокова