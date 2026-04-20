Ленобласть выведет на рынок Узбекистана 14 предприятий

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что 14 предприятий региона скоро выйдут на рынок Узбекистана. В строительном и коммунальном направлении свои возможности в этой стране представляют Slotex и Antarus.

Ленинградская область планирует вывести на рынок Узбекистана 14 предприятий

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Компания Termex уже заняла около 25 процентов ниши бытовых водонагревателей на рынке Узбекистана. Сегодня выводим сюда еще 14 предприятий Ленинградской области. Дальше будем наращивать это присутствие через совместные проекты, локализацию и технологическое партнерство»,— написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, бизнесу из Ленобласти при выходе на рынок Узбекистана компенсируют часть затрат на логистику, сертификацию, выставки и бизнес-миссии.

Матвей Николаев