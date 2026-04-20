Бывшего командующего корпусом ВС Армении Хачатурова объявили в розыск

Антикоррупционный суд Армении заочно арестовал бывшего командующего третьим армейским корпусом вооруженных сил (ВС) республики Григория Хачатурова. Он объявлен в розыск, сообщили в Генпрокуратуре Армении, передает «Интерфакс».

Григорий Хачатуров

Господина Хачатурова обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкий вред здоровью. Сейчас он находится за пределами Армении.

Григория Хачатурова освободили от должности командующего третьим армейским корпусом ВС Армении в июле 2021 года. В марте 2023-го его арестовали по обвинению в покупке недвижимости в особо крупных размерах с использованием должностного положения. В декабре того же года суд освободил экс-командующего ВС Армении под залог. Генпрокуратура требовала его повторного ареста, однако Антикоррупционный суд иск отклонил.

25 ноября 2025 года против господина Хачатурова снова возбудили уголовное дело. 10 декабря 2025-го адвокат Григория Хачатурова Акоп Енокян сообщил Sputnik, что Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защиты о прекращении преследования. 14 апреля 2026-го прокуратура повторно ходатайствовала о его аресте.