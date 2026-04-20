«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения четырех нефтепромыслов Западной Сибири

В ХМАО-Югре завершилась реконструкция главного питающего центра Локосовского, Западно-Чумпасского, Покамасовского и Западно-Покамасовского месторождений нефти. Внедрение современных технологий для защиты электросетей позволило увеличить автоматизацию подстанции и повысить надежность электроснабжения объектов добычи углеводородов. Стоимость инвестпроекта составила более 132 млн рублей.



Энергетики «Россети Тюмень» установили на подстанции два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА. Ключевое оборудование питающего центра оснастили новыми микропроцессорными блоками автоматического регулирования напряжения (БАРН). Устройства отличаются высокой надежностью и могут эксплуатироваться при критически низких температурах окружающего воздуха – до минус 40 градусов по Цельсию. Расчетный срок службы БАРН – более 25 лет. Все технические мероприятия прошли без ограничения подачи энергоресурса потребителям.

Группа «Россети» ведет системную работу по укреплению электросетевого комплекса главного нефтедобывающего региона России. В 2025 году для электроснабжения месторождения Московцева в Югре введена в работу высокоавтоматизированная подстанция классом напряжения 110 кВ, получившая имя первого руководителя Тюменской энергосистемы Владимира Соколова.

