Студента ИжГТУ осудили за призывы в соцсетях к насилию над кавказцами

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 20-летнему студенту ИжГТУ за публичные призывы к экстремистской деятельности в Telegram. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

«В июле 2023 года подсудимый после ознакомления в мессенджере Telegram с публикацией о задержании мигрантов <...> разместил комментарий, содержащий побуждение к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, — кавказцы»,— говорится в сообщении.

Подсудимый признал свою вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил фигуранту девять месяцев условного лишения свободы, испытательный срок в один год и лишил его права публично размещать сообщения на один год и три месяца.