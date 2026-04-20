В Самаре введен режим повышенной готовности из-за опасного дома 1917 года постройки

Режим повышенной готовности введен в Самарском районе Самары в связи с угрозой обрушения стены многоквартирного дома. Речь идет о здании на улице Молодогвардейская, 32/ Пионерская, 59, литеры А, В, I-I. Дом построен в 1917 году. Постановление главы города Ивана Носкова опубликовано на сайте муниципальной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Территория в границах пяти метров от дома определена участком, на котором может возникнуть чрезвычайная ситуация. Глава города поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Евгению Владимирскому ликвидировать угрозу ЧС.

Георгий Портнов