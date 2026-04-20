«Профессионализм игнорировать невозможно»

На завершившейся в марте зимней Паралимпиаде-2026 Россия заняла третье место в медальном зачете, завоевав 12 медалей, в том числе 8 золотых, всего шестью спортсменами. Это первое за 12 лет выступление команды под флагом и гимном с 2014-го и сразу — один из лучших результатов, несмотря на минимальное представительство. Успех не гарантирует того, что на летних Играх-2028 российским спортсменам вновь дадут выступить под флагом. Но итоги несут несколько важных выводов для российского паралимпийского движения и подтверждают, что высокий уровень подготовки спортсменов может быть выше политической конъюнктуры, считает Александр Шлычков, заслуженный тренер РФ, президент Федерации практического атлетического многоборья России, глава воронежской «Федерации тхэквондо», тренировавший серебряного призера Паралимпиады-2024 года Алиасхаба Рамазанова, представляющего одновременно Воронежскую область и Республику Дагестан.

Заслуженный тренер России Александр Шлычков

— Российская команда в 2026 году официально вернулась на Паралимпийские Игры с национальной символикой. Но я бы не стал из этого делать поспешных выводов о том, что международное спортивное сообщество окончательно уходит от предубеждений по отношению к спортсменам из России. Спорт всегда отражает более широкие процессы — политические, институциональные, экономические. У меня есть собственный опыт работы на международном уровне. В 2012–2016 годах возглавлял Европейский союз паратхэквондо, тогда мы как раз работали над включением этого вида спорта в Паралимпийское движение. Стояли у истоков включения паратхэквондо в программу Игр. Поэтому, отталкиваясь от понимания того, как устроена международная спортивная система и какие факторы на нее влияют, воздержусь от излишнего оптимизма: говорить о резком переломе было бы некорректно.

Важно зафиксировать другое: результаты российских спортсменов показывают, что их уровень остается системно высоким вне зависимости от внешних условий. Возвращение на Игры с национальной символикой — это не столько сигнал об исчезновении предвзятости, сколько признание объективной реальности. Невозможно игнорировать тех, кто стабильно демонстрирует эффективность и профессионализм. Скорее, мы наблюдаем переход от политизированной оценки к более прагматичной модели восприятия.

Последние 10–12 лет, включая период выступлений в нейтральном статусе, стали для российского паралимпийского движения полноценным стресс-тестом.

Отсутствие флага и гимна, дополнительные проверки, постоянное внешнее давление… С другой стороны — именно эти условия сформировали внутреннюю устойчивость системы: дисциплину, способность работать в ограничениях, психологическую автономию спортсменов. Сегодня мы видим более зрелое поколение атлетов, чья мотивация в меньшей степени зависит от внешних стимулов и в большей — от внутренней структуры.

Результаты Игр-2026 рассматриваю как показательный момент. Двенадцать медалей, завоеванных шестью спортсменами, — это не про масштаб, это про качество подготовки. Такая эффективность говорит о том, что система подготовки спортсменов работает. Но здесь важно не переоценивать эффект. Сам по себе результат ничего не меняет, если он не трансформируется в управленческие решения. Ключевая задача сейчас — не фиксировать успех, а разбирать его: за счет каких факторов он достигнут и каким образом эту модель можно масштабировать. Только в этом случае можно ожидать усиления институциональной поддержки, роста интереса к методикам и в целом — расширения внимания к адаптивному спорту.

Российское паралимпийское сообщество теперь готовится к участию в летних Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Остается открытым вопрос: сможет ли команда вновь выступить под флагом. Пока это непредсказуемо.

Вопрос не только и не столько спорта. Он в значительной степени зависит от политической конъюнктуры, здесь любые прогнозы носят вероятностный характер, поэтому воздержусь от них. Спортсмены в этой системе — они заложники политических игр, скажем так. Не думаю, что даже российские профильные ведомства сегодня обладают полной определенностью. Лично знаком и с европейскими, и нашими лидерами паралимпийского движения. Ничего личного друг против друга никто не имеет. Но они прекрасно понимают, что есть политические силы, против которых, естественно, не будут выступать. Взаимодействие между международными федерациями сохраняется, но есть факторы, на которые спортивное и тренерское сообщество никак не может повлиять.

В этой ситуации единственно рациональная стратегия — не ждать решений извне, а выстраивать безупречную внутреннюю систему подготовки. Чем более она стабильна, прозрачна и профессиональна, тем выше вероятность ее признания на международном уровне, даже вопреки конъюнктуре.

Эти принципы хорошо видны на примере паратхэквондиста Алиасхаба Рамазанова, серебряного призера летних Игр-2024 в Париже, которого мы тренируем вместе с Русланом Биярслановым. Алиасхаб последовательно готовится к отбору на Паралимпиаду-2028. Находится в тренировочном процессе и сохраняет высокий уровень мотивации. Отбор — это сложная система, завязанная на рейтинге, который формируется на протяжении всего цикла между состязаниями. Есть хорошие новости: на международном рейтинговом турнире Trkiye Open (Анталья, 24–31 марта) Алиасхаб завоевал золотую медаль в дисциплине ВТФ-ПОДА. Выступление проходило под государственным флагом РФ, победа сопровождалась исполнением национального гимна. Победа в Анталье — это важный элемент набора очков в рамках четырехлетнего макроцикла: чтобы попасть в отбор, спортсмен должен подтверждать уровень на дистанции.

Итоговое решение об участии всегда зависит от состояния здоровья, динамики формы спортсмена, стратегического плана подготовки. Потенциал для выступления на Играх-2028, безусловно, есть.

Если говорить о горизонте до 2028 года, то я выделил бы несколько ключевых направлений. Во-первых, методология подготовки. Необходимо уходить от линейных моделей к интегративным, где физическая подготовка сочетается с когнитивными решениями и работой со стрессом. Во-вторых, ранняя селекция и системная работа с молодыми спортсменами — без этого невозможно обеспечить воспроизводство результата. В-третьих, реабилитация и возвращение людей к активной жизни: адаптивный спорт должен быть встроен в социальную политику, а не существовать как отдельный сегмент. И, наконец, подготовка тренеров нового типа. Современный тренер — это не просто наставник, а архитектор всей системы подготовки.