Половина молока и сливок в петербургских магазинах оказалась фальсификатом

Проверка ультрапастеризованной молочной продукции длительного хранения, проведенная Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль», выявила признаки фальсификации в пяти из десяти исследованных образцов. Продукция с заменителями молочного жира обнаружена в торговых сетях «Верный», «Светофор» и «Народный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товары были разбавлены растительными жирами

Фото: Мария Владыко, Коммерсантъ Товары были разбавлены растительными жирами

Экспертиза проводилась на базе Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». В двух образцах молочный жир отсутствовал полностью, еще в трех пробах продукт был разбавлен растительными жирами, что фактически переводит его в категорию молочного напитка, а не питьевого молока или сливок.

«По сути, некоторые недобросовестные изготовители продают сегодня под видом питьевого коровьего молока и сливок молочный напиток, изготовленный на основе сухого обезжиренного молока, сдобренного растительными жирами», — отмечается в сообщении организации «Общественный контроль» в социальной сети «ВКонтакте». При этом на упаковках фальсифицированной продукции отсутствовала обязательная информация о присутствии растительных жиров, что вводит потребителей в заблуждение.

Результаты проверки направлены в контролирующие органы для принятия мер в отношении производителей и торговых сетей.

Кирилл Конторщиков