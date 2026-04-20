ФСБ в Ульяновске пресекла бизнес на заключении фиктивных браков с иностранцами

Сотрудниками управления ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей Ульяновска, причастных к организации незаконной миграции, сообщило в понедельник ведомство.

Как отмечает УФСБ, задержанным предъявлено обвинение в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, от пяти до десяти лет лишения свободы). По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемые за денежное вознаграждение оказывали услуги по заключению фиктивных браков между гражданами России и иностранцами с целью получения последними разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. В УФСБ отмечают, что такая организация незаконного пребывания на территории России нескольких иностранных граждан «повлекла существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В УФСБ отмечают, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Андрей Васильев, Ульяновск