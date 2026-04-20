«Юси-Дон» заработал 6,1 млрд рублей в 2025 году и стал лидером среди застройщиков Дона

Самой прибыльной строительной компанией Ростовской области по итогам 2025 года стало ООО «СЗ-1 ЮСИ-ДОН», входящее в структуру «ЮгСтройИнвест», заработавшее 6,11 млрд руб. чистой прибыли. Это следует из бухгалтерской отчетности в системе «СПАРК-Интерфакс», с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Согласно отчетности, выручка компании в 2025 году составила 10,7 млрд руб. против 3,55 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась с 4,96 млрд до 6,11 млрд руб.

Активы компании на конец 2025 года составили 46,7 млрд руб. против 69,3 млрд руб. годом ранее. В их структуре значительную долю занимают запасы и дебиторская задолженность, связанные с реализацией строительных проектов.

ООО «СЗ-1 ЮСИ-ДОН» работает на рынке жилищного строительства и входит в группу «ЮгСтройИнвест», одного из крупнейших девелоперов на юге России.

Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчетность компании за 2025 год в целом достоверно отражает ее финансовое положение. При этом аудиторы обратили внимание на особенности формирования денежных потоков: операционная деятельность компании на протяжении нескольких лет остается отрицательной, что связано с высокой долей авансирования строительства, значительными расчетами с подрядчиками и накоплением затрат по текущим проектам. Такая структура денежных потоков характерна для девелоперского бизнеса, где основные поступления формируются на более поздних стадиях реализации объектов, в том числе при передаче недвижимости покупателям.

Роман Лаврухин