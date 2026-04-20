Русский центр искусства откроется в Калининграде весной 2027 года

Инвестор и основатель АО «Молоко» Рустам Алиев анонсировал открытие Русского центра искусства в Калининграде весной 2027 года. Проект, реализуемый на территории «Рыбной деревни» вблизи Кафедрального собора, столкнулся с рядом задержек из-за пандемии и археологических изысканий.

Подробности о концепции и наполнении будущего центра пока не раскрываются

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Подробности о концепции и наполнении будущего центра пока не раскрываются

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Выступая на Балтийском культурном форуме, Рустам Алиев рассказал о ходе реализации проекта. По его словам, строительство объекта на участке с историческими немецкими постройками неоднократно приостанавливалось. «Начался COVID, и строители разбежались. Пока это всё прошло, начали строить… Археологи сказали: "Стоять!". Пока они там искали "Янтарную комнату", я потерял девять месяцев. Понятно, что ничего не нашли»,— цитирует инвестора издание РБК.

Несмотря на вынужденные простои, проект находится в активной фазе реализации. Русский центр искусства призван стать новой культурной точкой притяжения в историческом центре Калининграда.

Кирилл Конторщиков