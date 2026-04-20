«Газпром» в Ижевске потребовал признать банкротом основную ТСО Вавожского района

«Газпром межрегионгаз Ижевск» подал в суд иск, чтобы признать банкротом основную теплоснабжающую компанию (ТСО) Вавожского района — ООО «Вавожское ЖКХ». Причиной для подачи заявления стала задолженность предприятия в 40 млн руб. перед газовой компанией, сообщает пресс-служба «Газпрома».

В течение года задолженность ООО «Вавожское ЖКХ» увеличилась в два раза. Вавожское предприятие пользовалось предоставленной рассрочкой для оплаты долга, но теплоснабжающая компания, утверждают в «Газпроме», не выполняла платежные обязательства. Газовики передали исполнительные документы судебным приставам Удмуртии. На счета «Вавожского ЖКХ» наложен арест.

«В конце отопительного сезона мы активизируем работу с предприятиями-должниками. Предупреждение об ограничении подачи газа получат больше 25 теплоснабжающих организаций Удмуртии. В их числе организации Ижевска, Воткинска, Сарапула, Можги, Завьяловского и Ярского района»,— заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» и АО «Газпром газораспределение Ижевск» Александр Черкашин.

По данным портала «Чекко», ООО «Вавожское ЖКХ» была зарегистрирована в 1999 году в селе Вавож. Уставной капитал предприятия — 10 тыс руб. Учредителем компании является Роман Божко. «Вавожское ЖКХ» является ответчиком по 103 искам на 371 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 102 млн руб. (+40% год к году), чистая прибыль — 95 тыс. руб. (-88%).

В начале апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что «Газпром межрегионгаз Ижевск» подал в суд заявление о признании банкротом основную ТСО в Сарапуле — ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК). Основанием для этого стала задолженность почти 700 млн руб.