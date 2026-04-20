Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и над Ираном

Для российских авиакомпаний отменены ограничения на полеты в ОАЭ и обратно, а также через воздушное пространство Ирана, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение принято с учетом позиции Минтранса и МИД России.

Транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана следует выполнять «с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», указали в агентстве. Росавиация вместе со специалистами Минтранса продолжает анализировать ситуацию вокруг гражданской авиации на Ближнем Востоке, а нынешнее решение могут в любой момент скорректировать.

На прошлой неделе Росавиация продлевала рекомендации по приостановке продажи билетов в ОАЭ и обратно «до последующего уведомления». Кроме того, «РИА Новости» писали, что ограничения на полеты над Ираном для российских авиаперевозчиков будут действовать до 15 мая. Меры вводились в конце февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана.