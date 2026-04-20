Власти Мурманской области повысят выплату детям ВОВ

В Мурманской области приняли решение увеличить единовременную выплату детям Великой Отечественной войны к 9 Мая. Теперь она составит 5 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании.

В Мурманской области на пять тысяч увеличат выплату детям войны к 9 мая

В Мурманской области на пять тысяч увеличат выплату детям войны к 9 мая

«День Победы — один из самых значимых и важных праздников для всех нас. В этот день мы с особой теплотой и благодарностью вспоминаем героев, которые защитили нашу Родину, и всех, кто пережил те страшные годы, проявив невероятное мужество и силу духа»,— заявил Чибис.

По его словам, власти и жители области должны «окружить заботой и вниманием тех, кто пережил те страшные годы, проявив невероятное мужество и силу духа».

Матвей Николаев