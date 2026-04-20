Замглавы округа в Херсонской области пострадал после атаки украинских БПЛА

В Херсонской области получил тяжелые ранения замглавы Великолепетихского округа Дмитрий Толчеев после атаки украинских беспилотников на жилой сектор, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Замглавы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев

Фото: администрация Великолепетихского муниципального округа Замглавы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев

По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее трех дронов. Господин Толчеев госпитализирован в Геническую ЦРБ. Информация о других пострадавших уточняется.

Александр Дремлюгин, Симферополь