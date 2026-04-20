В Шахтах начальницу отдела страхования подозревают в получении взяток
В городе Шахты бывшего начальника отдела страхования профессиональных рисков подозревают в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.
Следствие считает, что фигурантка в 2018 и 2019 годах получила от пяти работников угледобывающего предприятия 435 тыс. руб. за принятие документов об утрате работоспособности и последующее установление им выплат. Подозреваемая задержана. Следствие продолжается для установления других эпизодов.