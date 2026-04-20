В Татарстане на строительство автомобильной дороги общего пользования от дублера Горьковского шоссе из бюджета республики направят 3 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На строительство дороги от дублера Горьковского шоссе до Казани направят 3 млрд

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проект включает строительство участка протяженностью 3,85 км — от дублера Горьковского шоссе до улицы Приволжской в Кировском районе Казани. В рамках работ предусмотрено возведение путепровода через железнодорожные пути. Работы должны выполнить до 19 ноября.

Заказчиком работ выступает «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Анна Кайдалова