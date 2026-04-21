Взятки аукнулись новым иском

Арбитражный суд Башкирии арестовал более 185,1 млн руб. на счетах кемеровской компании «Проектгрупп». В эту сумму оценивается стоимость 10 контрактов фирмы с Управлением дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ). Прокуратура, настаивающая на аннулировании сделок, считает, что УДХ РБ передавало подряды и принимало работы по ним за взятки, за что месяц назад пять лет колонии строгого режима получил экс-замначальника управления Ильшат Ишмуратов. Стоимость контрактов надзорное ведомство хочет взыскать в федеральный бюджет.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Исполненные дорожные контракты просят признать недействительными

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил на 19 мая заседание по исковому заявлению региональной прокуратуры к ООО «Проектгрупп» и Управлению дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ). Ведомство требует признать недействительными 10 контрактов между ответчиками.

Кемеровская компания «Проектгрупп» занимается комплексной диагностикой и оценкой технического состояния автомобильных дорог, а также разработкой проектов организации дорожного движения. По данным Ruspofile, с ноября 2020-го по август 2025 года компания заключила с УДХ РБ 14 контрактов на подготовку технических паспортов региональных и межмуниципальных дорог общей стоимостью более 324 млн руб. Прокуратура просит аннулировать 10 из них, подписанных в 2021–2023 годах.

ООО «Проектгрупп» зарегистрировано в 2010 году, учредителями являются Денис Копылов и Василий Ивлев. Кроме УДХ РБ, крупнейшими заказчиками компании являются Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области (портфель контрактов – 134 млн руб.) и Управление автодорог Забайкальского края (шесть контрактов на 31 млн руб.). В 2025 году чистая прибыль организации составила немногим более 7,2 млн руб. при выручке 102,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ», ранее взаимоотношения «Проектгрупп» с УДХ РБ стали предметом уголовного дела. В мае 2024 года был задержан заместитель руководителя управления Ильшат Ишмуратов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил от владельцев «Проектгрупп» 3,1 млн руб. за покровительство при получении государственных подрядов и сдаче-приемке выполненных работ.

Спустя два месяца Кировский райсуд Уфы оштрафовал господина Ишмуратова на 4,5 млн руб. Однако в сентябре Верховный суд Башкирии ужесточил наказание, запретив ему семь лет заниматься госслужбой.

Как установил Верховный суд, взятки господин Ишмуратов получал от подрядчика как лично, так и через посредника. Один из траншей в 500 тыс. руб. был передан в уфимской бане «С легким паром» (см. «Ъ» от 29 мая 2025 года).

С приговором не согласилась прокуратура, которая требовала для теперь уже бывшего чиновника лишения свободы. 15 декабря 2025 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил жалобу государственного обвинения и вернул дело на пересмотр в суд апелляционной инстанции. Наконец, 19 марта Верховный суд Башкирии вынес новое решение, назначив Ильшату Ишмуратову пять лет колонии строгого режима.

Что касается самого подрядчика, то в августе прошлого года «Проектгрупп» было оштрафовано на 20 млн руб. по административной статье о взятке в крупном размере.

Как следствие аннулирования сделок с УДХ РБ, прокуратура требует взыскать с кемеровской организации около 185,1 млн руб. в пользу федерального бюджета — сумму, эквивалентную стоимости соглашений. Из сайта госзакупок следует, что все контракты уже исполнены.

В виде обеспечительных мер арбитражный суд Башкирии арестовал более 185,1 млн руб. на счетах «Проектгрупп» до рассмотрения дела по существу и вступления решения в законную силу. По мнению прокуратуры, обеспечительные меры необходимы во избежание вывода активов компании со счетов, так как финансовое и имущественное положение ответчика якобы ставит под сомнение возможность исполнить судебный акт, если требования истца будут удовлетворены. Арестовывать движимое и недвижимое имущество в пределах взыскиваемой суммы суд отказался.

На запросы «Ъ» в адрес ответчиков получить оперативные комментарии вчера не удалось. В «Проектгрупп» обещали подготовить ответ в течение нескольких дней.

Идэль Гумеров