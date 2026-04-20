Малый бизнес в Ростовской области получит субсидии на производство молока

В Ростовской области с 24 апреля стартует отбор получателей субсидии для поддержки производителей сырого молока. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Финансовая помощь предназначена для малых и микропредприятий, а также для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих налог на профессиональный доход. Размер поддержки установлен в чуть более 5 руб. за 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку коровьего и козьего молока, но не может превышать фактически понесенных затрат.

Для участия в отборе самозанятым гражданам необходимо подтвердить применение специального налогового режима справкой о постановке на учет, выписка из похозяйственной книги, подтверждающую ведение деятельности не менее 12 месяцев. Дополнительными условиями являются сохранение поголовья животных, документальное подтверждение объемов реализации молока, отсутствие задолженностей, а также соблюдение требований в сфере учета и землепользования.

В министерстве отметили, что снижение закупочных цен на сырое молоко требует точечных решений, и реализация данной меры является частью работы по стабилизации ситуации в молочном животноводстве региона.

