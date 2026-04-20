В Новгородской области хотят запустить новый водный маршрут до Старой Руссы

Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о планах запуска нового водного маршрута между рыбацкой деревней Взвад и городом Старая Русса. Сейчас добраться из одного населенного пункта в другой можно только автобусом, при этом его расписание синхронизировано с прибытием судна на подводных крыльях «Восход».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Новгородской области может появиться новый маршрут для водного туризма

«Обсудили с инвестором Сергеем Королевым развитие водного туризма в регионе. Сергей Алексеевич прорабатывает возможность запуска экомаршрута от Взвада до Старой Руссы. Планируется, что он станет альтернативным водным маршрутом»,— написал Дронов в своем Telegram-канале.

Регулярное водное сообщение с деревней Взвад в навигационный период — с конца мая до начала сентября — возобновили в 2023 году после 30-летнего перерыва. За это время, по словам главы региона, маршрутом воспользовались около 20 тысяч человек. В первую очередь он ориентирован на туристов: пассажиров доставляют из Великого Новгорода в Взвад, расположенный в месте впадения реки Ловать в озеро Ильмень.

Матвей Николаев