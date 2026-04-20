У губернатора Самарской области появился помощник по вопросам БПЛА

Вячеслав Федорищев объявил о том, что у него появился помощник на общественных началах Глеб Гордеев. Он займется внедрением технологий беспилотных авиационных систем (БАС) и усилением безопасности от воздушных атак в регионе. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве Самарской области в понедельник, 20 апреля.

Глеб Гордеев будет координировать работу по использованию БПЛА в регионе, а также участвовать в формировании контура безопасности от воздушных атак. Губернатор отметил, что его помощник служил в третьей бригаде по призыву, а затем год работал в зоне спецоперации в подразделениях, связанных с беспилотной авиацией. До этого господин Гордеев занимался технологическим бизнесом.

Сам помощник уточнил, что в круг его задач войдет применение дронов, поставляемых по государственному гражданскому заказу (ГГЗ), взаимодействие с вузами и институтом БАС в Тольятти, а также популяризация беспилотных систем среди молодежи.

