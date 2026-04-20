Детсад подмосковного Одинцово проверяют после вспышки кишечной инфекции

У 38 детей в детском саду № 23 в подмосковном Одинцово обнаружили кишечную инфекцию, восьмерых госпитализировали. У двоих уже подтвердили сальмонеллез. Один ребенок после оказания помощи выписан из больницы. Об этом сообщила администрация Одинцовского городского округа в Telegram-канале.

Питание в детском саду обеспечивает муниципальное предприятие «Доброе кафе». «Все сотрудники пищеблока прошли проверку, результаты анализов отрицательные, нарушений по линии производственного контроля на данный момент не выявлено»,— сообщили в администрации.

Детский сад переставал принимать воспитанников, однако сегодня учреждение возобновило работу. Детей впускают только при наличии справки от врача.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. «Проведена проверка помещений и пищеблока, взяты пробы продуктов, воды, смывы с поверхностей, оборудования и посуды, у сотрудников отобраны анализы. По результатам на текущий момент возбудитель Salmonella Blegdam в пробах не выявлен»,— сообщила администрация. В детском саду провели дезинфекцию.

РЕН ТВ сообщил 16 апреля, что еще с середины марта «в детсадах подмосковного Одинцова» воспитанники стали массово жаловаться на боли в животе и проблемы с желудком после еды. Родители заболевших детей «связывают это с поставщиком, который выиграл тендер на питание», сообщал телеканал.

В тот же день СКР возбудил уголовное дело по факту отравления 27 детей в детском саду в Одинцово. Они обратились в больницу 9 апреля с симптомами кишечной инфекции. При этом в прокуратуре Московской области заявили, что с 9 по 16 апреля за медицинской помощью обратились 42 ребенка и два сотрудника детского сада.