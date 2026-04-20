У нижегородца за езду в пьяном виде изъяли иномарку и отправили ее на СВО

Нижегородские судебные приставы передали на нужды специальной военной операции внедорожник Nissan, конфискованный у владельца за езду за рулем в нетрезвом виде. По данным регионального управления ФССП, нижегородец ранее привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

После этого он вновь сел за руль в нетрезвом виде и был привлечен уже к уголовной ответственности. Его автомобиль был конфискован.

Судебный пристав направил запрос в Минобороны РФ с предложением передать машину на нужды специальной военной операции. В министерстве согласились и приняли автомобиль по акту приема-передачи.

