У главы Неклиновского района появился фейковый аккаунт в соцсети

Василий Даниленко, глава Неклиновского района Ростовской области, заявил на своей официальной странице «Вконтакте», что в другой социальной сети появилась его фейкова страница.

«Обращаю ваше внимание: вновь выявлен фейковый канал, созданный от моего имени. Его цель — ввести людей в заблуждение и использовать доверие жителей в противоправных целях. Прошу вас быть особенно внимательными. Доверяйте только официальным источникам информации — страницам администрации и моим официальным аккаунтам»,— написал господин Даниленко.

Также глава района предупредил граждан, чтобы не отвечали на звонки и сообщения в мессенджерах, которые могут им поступить, а также не переходить по ссылкам, не передавать данные и не совершать никаких финансовых операций.

Наталья Шинкарева