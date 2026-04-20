Киллер настрелял на пожизненное

Вынесен приговор уроженцу Ставропольского края Мухаммеду Балахову по делу о расстреле в центре Москвы в апреле 2005 года вора в законе Вахтанга Кардавы (Ваха Сухумский), его приятеля и телохранителя. Мотивом расправы стал конфликт между лидерами криминального мира. Cуд назначил киллеру пожизненное лишение свободы.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Московский городской суд 20 апреля вынес приговор Мухаммеду Балахову. Ему вменяли наемное убийство трех человек, совершенное группой лиц (п. п. «а», «б», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) подделку документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 25 апреля 2005 года. В тот день в кафе «Желтая субмарина» в 1-м Тверском-Ямском переулке были расстреляны выходцы из Абхазии, мегрельский вор в законе Вахтанг Кардава и «авторитет» Георгий Торчинава. Когда они заняли один из столиков, к ним подошли трое неизвестных и открыли огонь из пистолетов-пулеметов «Аграм-2000» и пистолета Макарова. Георгий Торчинава был убит на месте, а Ваху Сухумского тяжело ранили. Когда киллеры направились к выходу, телохранитель «авторитетов» Николай Крутиков несколько раз выстрелил в них из пистолета. Они получили ранения, но в ответ буквально изрешетили своего противника. Бросив оружие, убийцы скрылись. Раненых Крутикова и Кардаву доставили в больницу, где они, несмотря на усилия врачей, скончались.

Следователи пришли к выводу, что нападение связано со старыми криминальными разборками между группировками двух воров в законе — Аслана Усояна (Дед Хасан) и Рудольфа Аганова (Рудик Бакинский). К такому выводу следствие пришло, установив, что Ваха Сухумский и его брат Тенгиз Кардава (убит в 2002 году в Москве) входили в ближайшее окружение Деда Хасана.

Причиной конфликта между группировками двух воров в законе, как ранее рассказывал “Ъ”, стал передел сфер влияния в ресторанном бизнесе и на столичных рынках. Договориться им не удалось, тогда Рудик Бакинский на сходке обвинил Деда Хасана в растрате денег из «общака», после чего в 1999 году был убит. Ответом стало убийство вора в законе Нодари Фарзяна (Ноно). Время от времени группировки заключали перемирие, но соблюдалось оно недолго.

Следствию быстро удалось установить исполнителей расстрела в «Желтой субмарине». Ими оказались уроженцы Ставропольского края Анзор Булкаев, Мухаммед Балахов и Альберт Слонов. Все они получили в ходе разборки огнестрельные ранения, от которых лечились в больницах Кабардино-Балкарии под вымышленными именами.

Несмотря на то что оперативникам удалось выйти на след убийц, арестовать их не удалось. Все трое, узнав о том, что следствие вышло на их след, скрылись, были объявлены в федеральный и международный розыск, а Хамовнический райсуд столицы заочно заключил их под стражу.

Адвокаты позже заявляли, что ранения фигуранты получили в перестрелке, но в другом месте — под Черкесском. В 2011 году Анзора Булкаева наконец разыскали и задержали. Он предстал перед судом первым. К тому времени в его деле появился еще один эпизод. По версии следствия, после свадьбы своих родных в Черкесске он в пьяном виде нанес несовместимые с жизнью травмы своей родственнице. В этом преступлении он вину признал, причастность к убийству криминальных авторитетов, напротив, отвергал и во время следствия, и в суде. В итоге присяжные по эпизоду расстрела в кафе, а также по эпизоду с незаконным оборотом оружия Анзора Булкаева оправдали. За избиение до смерти родственницы он получил 14 лет.

Мухаммед Балахов был задержан летом 2025 года и помещен по решению Замоскворецкого райсуда столицы под стражу. Все это время он скрывался, успел завести жену и четверых детей, младший родился в 2022 году. Свою причастность к расстрелу он не признавал.

Для рассмотрения дела судье Алене Лысенко потребовалось десять заседаний. В итоге она признала Мухаммеда Балахова виновным и назначила ему пожизненное лишение свободы, первые пять лет фигурант проведет в тюрьме, а затем будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Судьба третьего киллера Альберта Слонова до сих пор неизвестна.

Ефим Брянцев