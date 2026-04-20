Ульяновский областной водоканал обязали компенсировать 8,8 млн рублей за вред, причиненный Волге

Суд обязал Ульяновский областной водоканал компенсировать ущерб, причиненный реке Волге. Размер вреда оценен в 8,8 млн руб., сообщает Росприроднадзор.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что нарушение выявили во время внеплановой проверки. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в реку Волгу в районе оврага Липовский в Новоульяновске. Согласно лабораторным исследованиям, превышена концентрация загрязняющих веществ.

Ульяновский областной водоканал эксплуатирует объект, который сбрасывает сточные воды в реку. Предприятие добровольно не возместило ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.

Руфия Кутляева