Ульяновский областной водоканал обязали компенсировать 8,8 млн рублей за вред, причиненный Волге
Суд обязал Ульяновский областной водоканал компенсировать ущерб, причиненный реке Волге. Размер вреда оценен в 8,8 млн руб., сообщает Росприроднадзор.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что нарушение выявили во время внеплановой проверки. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в реку Волгу в районе оврага Липовский в Новоульяновске. Согласно лабораторным исследованиям, превышена концентрация загрязняющих веществ.
Ульяновский областной водоканал эксплуатирует объект, который сбрасывает сточные воды в реку. Предприятие добровольно не возместило ущерб, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.