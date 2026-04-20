«Атлас Девелопмент» реализует проекты в Сочи и Баку с компанией Эмина Агаларова

Компании Agalarov Development и ГК «Атлас Девелопмент» подписали соглашение о стратегическом партнерстве для реализации трех инвестиционных проектов в Сочи и Баку, сообщили в пресс-службе уральского девелопера. Стороны договорились о совместной работе над девелоперскими и гостиничными объектами с общим объемом инвестиций более 25 млрд руб. Стороны намерены развивать как действующие объекты с редевелопментом, так и новые девелоперские инициативы в ключевых туристических локациях.

Речь идет об отеле Benefit Sochi Sea Breeze в центре Сочи. Объект площадью 3 тыс. кв. м включает 50 номеров. Запуск отеля запланирован на декабрь 2026 года. Второй проект — комплекс Benefit Collection Sky Breeze в Горной Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. метров. Площадь объекта составляет 41,5 тыс. кв. м, он включает 272 номера и сервисные апартаменты. К концу 2027 года планируется завершение ремонта двух корпусов и строительство термального комплекса площадью 9,9 тыс. кв. м.

Третий проект будет реализован на территории Sea Breeze в Баку. Детали этого проекта находятся на стадии проработки. Эмин Агаларов отметил, что партнерство позволяет объединить опыт компаний для реализации востребованных проектов в регионе с развитой инфраструктурой.

Владимир Городенкер добавил, что сотрудничество дает возможность масштабировать проекты уральской компании и повысить их качество для международного рынка.

Мария Игнатова