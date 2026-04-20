В Елабуге появится первый в Татарстане пойменный парк

В Елабуге планируют создать пойменно-ландшафтный парк «Шишкинские просторы». Об этом сообщила пресс-служба Института развития городов Татарстана.

Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана

Отмечается, что в настоящее время территория подвержена подтоплениям. План предусматривает развитие территории с учетом зоны подтопления. Запланированы очистка участка, обустройство береговой линии и регулирование стока грунтовых вод.

Также на первом этапе территорию очистят от инвазивных растений и освободят склоны вдоль реки от несанкционированного использования.

Проектом запланировано создание пешеходной инфраструктуры, включая настилы на сваях, а также зон отдыха и наблюдения за природой. Предусматривается установка информационных стендов и обустройство входных групп.

На завершающем этапе территорию планируется озеленить. На ней высадят 500 деревьев и более 5 тыс. кустарников. При реализации проекта сохранят исторические объекты — подпорную стенку и остов причала.

