Вице-мэром Курска по вопросам ЖКХ стал Евгений Полянский

Мэр Курска Евгений Маслов с 17 апреля назначил своим заместителем, курирующим сферы ЖКХ и городского хозяйства, Евгения Полянского. Об этом сообщил сам господин Маслов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал мэра Курска Евгения Маслова

По словам мэра, господин Полянский до назначения возглавлял областное казенное учреждение (ОКУ) «Курскавтодор», где проявил себя «как ответственный и компетентный руководитель».

«Сразу же поставил ему задачи по наведению порядка в части уборки города, ремонта дорожного полотна и нанесения разметки. Все эти вопросы Евгений Юрьевич возьмет на первичный контроль, потому что комфорт жителей для нас в приоритете»,— добавил мэр

По данным Rusprofile, Евгений Полянский занимал пост исполняющего обязанности директора ОКУ «Курскавтодор» с 24 октября 2023 года по 29 января 2026 года. Сейчас учреждение возглавляет Виктор Жмылевский.

Егор Якимов