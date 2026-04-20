В Екатеринбурге в Радоницу запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Для екатеринбуржцев в Радоницу, 21 апреля, организуют дополнительные автобусные рейсы до трех кладбищ. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Они будут следовать по следующим направлениям:

№80н «Метро "Ботаническая" — Нижне-Исетское кладбище» . Автобусы будут следовать по улицам: Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко. От станции метро «Ботаническая» они будут отправляться с 9:00, интервал движения составит 18–20 минут. Последний рейс от Нижне-Исетского кладбища — в 19:00;

№99 «Площадь 1-й пятилетки — "кладбище Окружное"» . На маршруте будет увеличено количество курсирующих автобусов. Первый рейс от площади 1-й пятилетки — в 8:25, интервал движения — 20–45 минут. Отправление последнего рейса от Окружного кладбища — в 19:05;

№63 «ТЦ "Мега" — кладбище Лесное — ЖК "Солнечный" — ТЦ "Мега"». На маршруте также будет увеличено количество автобусов. Начало движения от ТЦ «Мега» — в 7:30, интервал — 15–30 минут. Последний рейс от кладбища Лесное — в 19:10.

Радоница является традиционным днем поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи.

Полина Бабинцева