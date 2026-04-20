Не всем нужен смартфон, в котором все «на максималках». Части пользователей достаточно, чтобы он только выглядел пофлагмански и чтобы эти ощущения не отражались на стоимости устройства. Полагаю, похожий рациональный подход исповедовали и инженеры Vivo при создании модели V70. Внешний вид устройства точно был у них в приоритете. Аппарат в сером цвете, который я тестировал, выглядит взросло и сдержанно. Спокойный декор, плоские грани и блок камер с удачными пропорциями создают ощущение добротной вещи.

Три 50 Мп камеры — сильное место новинки. Работу основного модуля с оптической стабилизацией, разработанного вместе с ZEISS, дополняют алгоритмы ИИ. Особенно им удаются портреты. Есть также комфортный сенсор с оптическим зумом. Фронтальная камера с автофокусом похвастает качеством селфи и сторис. Уверен, справится и с видеозвонками, если у вас остались сервисы, в которых это можно сделать.

Среди практичных и сильных свойств Vivo V70 — аккумулятор и защита. Для спокойствия пользователя инженеры оснастили модель батареей на 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Воде и пыли смартфон противостоит по стандарту IP69.

Остальная электронная начинка скорее просто нормальная. Удовлетворит большинство владельцев вообще, а не только этой модели. Процессор Snapdragon 7 Gen 4 не замечает ежедневной рутины (мессенджеры, соцсети, браузер, банковские приложения и работа камер), позволяет поиграть, но не претендует на роль мобильной консоли.

Экран из этой же категории: плоская OLEDпанель с частотой 120 Гц, яркостью 5000 нит в пике и приятными цветами. Да, без рекордных характеристик, но и без обидных компромиссов. Связка 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища пока все еще достаточна в качестве базы. Звук и вибрация в своем классе — без претензий на премиум и без раздражающих каждый день мелочей.

Ужиматься создатели Vivo V70 не стали и в части комплектации. В коробке не только кабель и адаптер, но и защитная плёнка с базовым чехлом. Получилось устройство, в котором топовые ощущения завязаны на дизайне, камере и автономности, а остальное сделано по принципу «разумно, без излишеств».

Александр Леви