Ставропольский край оказался на 74 месте в стране по платежной дисциплине

Регионы Северного Кавказа показывают слабую платежную дисциплину по кредитам, Ставропольский край с 5,28% просрочки занимает 74-е место в рейтинге РИА Новости.

Чечня фиксирует 14,6% просроченной задолженности, Дагестан — 14,5%, Ингушетия лидирует с 25,6%, Северная Осетия демонстрирует 10,2%, Карачаево-Черкесия держит 9,3%, Кабардино-Балкария — 8%, что почти вдвое превышает среднероссийское значение в 4,28%. Ставропольцы улучшили позиции относительно соседей по СКФО, но их показатель вырос на 0,78 п.п. за год, а ссудная задолженность на душу населения достигла 376 тыс. руб.

Жители Чечни и Дагестана полагаются на потребительские кредиты, где доля просрочки растет быстрее ипотеки: в этих республиках ипотека занимает менее 30% портфеля против 52,7% по России. Ингушетия усиливает региональный тренд низкой долей ипотеки в 25,1%, Северная Осетия снизила просрочку с 11,8% год назад, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария стабилизируют 9% и 8% за счет аграрного сектора, но средний долг на активного жителя СКФО равен 60–70 тыс. руб. В Ставропольском крае качество портфеля ухудшилось до 5,9% к февралю 2026-го с 5% годом ранее, что на 1,3 п.п. хуже общероссийских 4,6%; власти связывают это с инфляцией и замедлением кредитования — потребзаймы выросли всего на 7%.

Севастополь лидирует по дисциплине с 2,67% просрочки, Крым следует с 3,16%, Санкт-Петербург показывает 3,23%, Чувашия, Якутия и Москва завершают топ на 3,30–3,48%. Никто из СКФО не приблизился к этим уровням: Ставропольский край в два раза хуже столиц, а кавказские республики отстают в 3–5 раз, Ингушетия в 9–10 раз. За год просрочка выросла в 82 субъектах РФ, в Чечне прибавка составила 2,1 п.п., в Дагестане — 1,9 п.п., в Ставрополье — 0,78 п.п.

Ставропольский край сократил выдачу потребкредитов вдвое — до 12,6 млрд руб. в III квартале 2025-го, доля отказов достигла 82%, банки фокусируются на надежных заемщиках. Федеральный центр одобрил списания на 1,2 млрд руб. по СКФО до 2027 года, в том числе на инфраструктуру Осетии (200 млн руб.) и Ставрополья.

