Более 510 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию

В Нижегородской области более 510 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профессиональную аттестацию. По данным областного правительства, наличие аттестации является обязательным условием для работы специалистов на территории России. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Для допуска к аттестации необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Аттестация включает прохождение тестирования и выполнение практического задания, которое выполняется экскурсоводами на русском языке, гидами-переводчиками — на выбранном ими иностранном языке. Информация о прохождении аттестации вносится в единый федеральный реестр.

Ранее сообщалось, что в регионе стартовала комплексная образовательная программа по подготовке квалифицированных кадров и волонтеров в сфере экологического туризма.

