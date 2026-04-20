«Одна таблетка от всех бед» — звучит красиво, но вряд ли она когда-то появится. И что интересно, здравоохранение движется ровно в противоположную сторону — к персонализированной медицине. При таком подходе, прежде чем принимать решение, врачи изучают гены, образ жизни и даже привычки, вплоть до того, чем вы предпочитаете завтракать. Иногда это доходит до почти научной фантастики.

Например, в Бостоне врачи расшифровали геном девочки с редким заболеванием, нашли уникальную мутацию и примерно за год разработали препарат специально для нее. Еще одно перспективное направление — так называемые цифровые двойники. Это виртуальные копии органов, на которых можно тестировать лекарства и смотреть, как поведет себя организм. По сути, это не просто модель, а живой стимулятор, связанный с вашим телом в реальном времени.

Не отстают и гаджеты: контактные линзы, измеряющие уровень глюкозы, пищевые сканеры, определяющие состав еды, умные серьги вместо фитнес-браслета и будильники, которые будят приятной музыкой исключительно в правильную фазу сна.

Конечно, у персонализированной медицины есть и скептики. И дело не в том, что идея плохая. Напротив, она слишком сложная. Учесть все переменные человеческого организма — это как собрать пазл из миллиарда деталей, притом что часть из них постоянно меняет форму. Так что расцвет этого подхода, как ожидается, еще впереди.

Анна Кулецкая