Поезд-дефектоскоп столкнулся с авто на ж/д переезде в Архангельской области

На регулируемом железнодорожном переезде станции Юрас в Архангельской области произошло столкновение поезда-дефектоскопа с легковым автомобилем. По предварительным данным, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда-дефектоскопа применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Пострадавших в инциденте нет

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили как автомобиль, так и передняя часть поезда. На движение других составов инцидент не повлиял. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Кирилл Конторщиков