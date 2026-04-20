В Пермском крае спрос на авто с пробегом вырос на 14,5%

В первом квартале 2026 года спрос на автомобили с пробегом в Пермском крае вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Авито Авто». Наиболее существенно выросла активность аудитории, выбирающей автомобили в сегменте 5–8 млн руб. (+47%), а также 3–5 млн руб. (+33,7%) и 2–3 млн руб. (+29,6%). Средняя стоимость автомобиля с пробегом в регионе составила 1,2 млн руб.

Наиболее существенный рост спроса аналитики зафиксировали на китайские автомобили — их популярность увеличилась почти в 1,4 раза. Тем не менее наиболее востребованной моделью на вторичном рынке в регионе оказалась LADA Granta. Высокой популярностью также пользуются Toyota Camry, Hyundai Solaris, 4x4 («Нива»), Renault Logan и Chevrolet Niva.

В структуре предложения автомобилей с пробегом в Пермском крае существенных изменений не произошло. Наибольшую долю рынка занимают автомобили российских брендов — 31%, за ними следуют японские (18,5%) и южнокорейские (13,5%) марки. Немецкие бренды занимают 12,9% рынка, а на китайские приходится 5,5%.