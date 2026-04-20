Как менялись тарифы, сборы и выплаты по ОСАГО за пять лет

В 2020 году базовый тариф ОСАГО для легковых автомобилей составлял от 2746 до 4942 руб.

Итоговая стоимость полиса зависела от коэффициентов (территория, стаж, возраст и проч.). В 2022-м ЦБ расширил коридор: минимальная ставка снизилась до 1646 руб., а максимальная — увеличилась до 7535 руб. Также были повышены территориальные коэффициенты.

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширился на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвинулись на 40%. Новые пределы для легковых автомобилей физлиц — от 1399 до 8665 руб., для мотоциклов — от 155 до 4260 руб.

Сборы российских страховщиков по ОСАГО в 2020 году составляли 220 млрд руб. По итогам 2025 года этот показатель увеличился на 36,5%, до 300,3 млрд руб. Общий объем выплат по полисам ОСАГО в 2025 году — 221 млрд руб. против 137,4 млрд руб. в 2020-м (рост на 61%). Средний размер возмещения по полисам ОСАГО за тот же период увеличился на 66% (с 69,7 тыс. до 116 тыс. руб.).