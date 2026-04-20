Бывший советник РЖД Алексей Тайчер получил 11 лет колонии

В Никулинском суде Москвы вынесен приговор по делу экс-совладельца «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Он обвинялся в махинациях на сумму 1,2 млрд руб., в уголовном деле три эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По первому эпизоду фигуранту вменили в вину хищение почти 680,4 млн руб. Следствие полагает, что с апреля по август 2017 года сотрудники «Трансфин-М» перечислили компании «Рейл стрим» 937,5 млн руб. по договорам займа. В свою очередь, гендиректор «Рейл стрим» Сергей Франк по согласованию с Алексеем Тайчером позже вернул кредитору лишь более 257 млн руб.

Второй эпизод связан с незаконным приобретением 575 млн акций компании «Т-Генерация» (принадлежала «Трансфин-М»), рыночной стоимостью более 124,6 млн руб. Третий же, по версии обвинения, касался незаконного получения контроля над 75% долей ООО РРЛ оценочной стоимостью 365 млн руб.

Алексей Тайчер вину не признал, его защита настаивала на оправдательном приговоре. Суд же согласился с доводами обвинения и назначил Алексею Тайчеру 11 лет колонии с последующим запретом на 2 года 10 месяцев занимать руководящие должности в коммерческих структурах. Иск потерпевших на сумму ущерба направлен в гражданский суд.

Александр Александров