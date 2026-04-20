Глава самарского минтранса уйдет в отставку

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов покинет пост. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 20 апреля.

Артур Абдрашитов

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Артур Абдрашитов

Глава региона уточнил, что Артур Абдрашитов уйдет в отставку в четверг, 23 апреля. По словам Вячеслава Федорищева, чиновник продолжит работу в другой должности.

Артур Абдрашитов работает министром транспорта Самарской области полгода. Он занял пост в октябре 2025 года. С 2022 по 2024 года он руководил министерством туризма Самарской области.

Георгий Портнов