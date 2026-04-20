В Ленобласти человек погиб при пожаре в квартире

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило 20 апреля: огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в Кингисеппе. Площадь пожара составила около 10 кв. м — горела обстановка в одной из комнат.

На месте работали пожарные 124-й части «Леноблпожспаса», а также звено газодымозащитной службы. Из здания эвакуировали шестерых жильцов.

После ликвидации возгорания в квартире было обнаружено тело погибшего. В ближайшее время к месту происшествия направят следственно-оперативную группу и дознавателя для установления причин случившегося.

Матвей Николаев