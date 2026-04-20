Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области в многоквартирных домах сдали на 92% больше жилья

На территории Ульяновской области с января по март ввели в эксплуатацию на 92% больше жилья, чем годом ранее, — 71 тыс. кв. м. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В сегменте индивидуального жилого строительства сдано 62 тыс. кв. м, что меньше на 35% аналогичного периода 2025 года.

В первые три месяца в Ульяновской области сдали в эксплуатацию всего 133 тыс. кв. м, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. В марте этого года в регионе ввели 73 тыс. кв. м жилых помещений (+9%).

Руфия Кутляева