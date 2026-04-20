В Ульяновской области в многоквартирных домах сдали на 92% больше жилья
На территории Ульяновской области с января по март ввели в эксплуатацию на 92% больше жилья, чем годом ранее, — 71 тыс. кв. м. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В сегменте индивидуального жилого строительства сдано 62 тыс. кв. м, что меньше на 35% аналогичного периода 2025 года.
В первые три месяца в Ульяновской области сдали в эксплуатацию всего 133 тыс. кв. м, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. В марте этого года в регионе ввели 73 тыс. кв. м жилых помещений (+9%).