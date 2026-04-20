Bloomberg: война в Иране усилила зависимость Китая от американского этана
По итогам апреля Китай импортирует рекордный объем этана из США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании JLC. Отмечается, что поставки американского этана в Китай в апреле составят около 800 тыс. тонн, что примерно на 60% выше среднемесячного показателя.
Увеличение поставок американского этана обусловлено перебоями в поставках с Ближнего Востока, в частности, войной с Ираном и проблемами с перевозкой грузов через Ормузский пролив. В 2024 году Китай уже импортировал из США около 4,7 млн тонн этана, став основным направлением для американского экспорта этого газа. По итогам всего 2025 года Китай, по предварительным оценкам, импортировал в общей сложности от 6,3 млн до 8,2 млн тонн этана.
Этан активно применяется в промышленности и медицине. Он используется, в частности, для производства этилового спирта, ацетилена и этиленгликоля. Он также является важным составляющим в процессах производства пластмасс.
По словам аналитика JLC Си Линлиня, которого цитирует Bloomberg, «американский этан становится более предпочтительной альтернативой для китайских производителей этилена благодаря стабильным поставкам и более низкой стоимости».