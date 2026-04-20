Ушел главный митек

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни умер Владимир Шинкарев — художник, писатель и человек, придумавший «Митьков». Созданный им в самиздатовской повести образ небритых, пьющих, но абсолютно беззлобных ленинградских чудаков оказался едва ли не самым точным определением петербургской неофициальной культуры конца ХХ века. Как складывалась жизнь главного митька — в материале «Ъ Северо-Запад».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владимир Николаевич Шинкарев родился в Ленинграде 4 марта 1954 года. Как это часто случается с петербургскими мифотворцами, он получил не художественное, а вполне прикладное образование. В 1977 году окончил геологический факультет ЛГУ. А параллельно с этим он посещал курсы при художественном училище имени В. И. Мухиной и институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Уже с 1975 года Шинкарев начал участвовать в неофициальных квартирных выставках, постепенно погружаясь в жизнь ленинградского андеграунда.

При этом он долгое время работал газооператором в котельной. Там, признавался художник позже, и родилась идея «Митьков». Эта работа погрузила его в богемный образ жизни тех лет: абсолютное безденежье, но при всем при этом есть друзья, живопись, культура и вино. В этой атмосфере вырос один из самых ярких мифов позднего Ленинграда.

Прото-«Митьки» сложились в начале 1980-х вокруг художников Дмитрия Шагина, Александра Флоренского и самого Шинкарева. Все началось в 1984 году, когда 23 сентября около двух часов дня Шинкарев, подходя к своей котельной, придумал слово «митьки» и засмеялся. «Но из этого слова сразу материализовалась система… точнее, особое качество, прилагательное "митьковское"»,— пояснял он.

Манифест «Митьков», написанный в 1984 году, стал бестселлером еще в самиздате: их читала вся нонконформистская интеллигенция. Прообразом митька, питерского интеллигента, удалившегося от советского строя в кочегарку, пьяницы, шалопая, стихийного буддиста и нестяжателя, был художник Дмитрий Шагин. В 1985-м возникла группа «Митьки», объединившая художников, близких по духу и по эстетике. Перестройка принесла группе обвальную популярность: множество людей пребывало в уверенности, что митьки — субкультура типа хиппи или панков. Оттуда же вытек и знаменитый лозунг: «Митьки никого не хотят победить».

Кто же такие эти митьки? Шинкарев описывал их так: «На лице митька чередуются два аффектированно поданных выражения: граничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Все его движения и интонации хоть и очень ласковы, но энергичны, поэтому митек всегда кажется навеселе. Но самое главное: митек никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям сознательного зла и абсолютно неагрессивен».

Вокруг художников сложилась целая субкультура с обращениями «братушка» и «сестренка» и философией, которую ее создатели предпочитали не объяснять, а иллюстрировать на примерах из собственной жизни. Участниками группы Шинкарев считал Бориса Гребенщикова (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Виктора Цоя, Майка Науменко, Юрия Шевчука. Литературой в «Митьках» «заведовал» Олег Григорьев, фотографией — Борис Смелов.

Хрестоматийной историей из жизни «Митьков» осталась та, где Шагин якобы ходит по гостям к Цою и Гребенщикову (признан Минюстом иноагентом), собирает у них пустые бутылки, сдает их и выручает 11 и 13 рублей соответственно. Дойдя в своих планах до Пола Маккартни, прототип митька задумывается: «Да ну в жопу, у него такие бутылки, что и не примут».

К концу 2000-х Шинкарев, однако, разочаровался в собственном детище. В 2008 году он публично заявил о разрыве с «Митьками» и сообщил, что деятельность поддерживалась из коммерческих соображений. К этому моменту даже городские власти уже признали группу культурным брендом Петербурга. В 2006 году губернатор Валентина Матвиенко лично приняла участие в судьбе группы, изгнанной из своего арт-центра, предоставив «Митькам» новое помещение на улице Марата: случай исключительный в петербургской практике отношений между властью и искусством

В окружении тогдашнего губернатора говорили о политических разногласиях: якобы Владимир Шинкарев был недоволен участием Дмитрия Шагина в предвыборной кампании Дмитрия Медведева. Сам автор «Митьков» эту версию отвергал, называя политическую активность коллеги ему полностью безразличной.

И, несмотря на разрыв, его работы остались в главных музеях страны и мира. Полотна Шинкарева находятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, музея современного искусства «Эрарта», Музея Виктории и Альберта в Лондоне и в частных коллекциях

В последние годы художник и писатель жил в Петербурге, продолжая писать картины. Свои выставки он иронично называл «Мрачные картины», «Одно и то же» или «Картины последнего времени». В основе его позднего творчества лежали в основном пейзажи непарадного Петербурга — минималистичные и задумчивые.

Еще до «Митьков» Владимир Шинкарев написал философский роман «Максим и Федор», прославивший его в самиздате. В нем он размышлял о бессмысленной спешке, в которой проходит человеческая жизнь: «Были в школе — ждали, когда кончим. В институте тоже ждали, мечтали, как бы поскорее отучиться. Теперь ждем, когда сын вырастет, а и того пуще — когда на пенсию выйдем. И самые счастливые — все торопят будущее. Не ужасно ли? Скорее, скорее пережить это, а потом другое, а потом — потом ведь смерть, по-вашему?»

Полина Пучкова